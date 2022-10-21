Россияне поспорили с Илоном Маском и рассказали о России будущего

Авторы проекта «Россия 2062» предложили Илону Маску альтернативу заселению Марса

Вместо колонизации Марса, о которой мечтает Илон Маск, человечество могло бы задуматься о развитии малонаселенных регионов — например, Арктики. К такому выводу пришли авторы проекта «Россия 2062» — Борис Акимов и Олег Степанов. В цикле документальных фильмов, которые созданы при поддержке Института развития интернета (ИРИ), они рассказывают об идеях развития страны на ближайшие 40 лет, о том, какими хотят видеть россияне самих себя, своих близких и всех соотечественников во второй половине XXI века.

В 2062 году России исполнится 1200 лет. Люди в обычной своей жизни часто мечтают о том, как бы они хотели встретить свой собственный юбилей, а мы решили, задуматься сразу о всей стране. Какую Россию мы бы хотели видеть через 40 лет? цитата из проекта «Россия 2062»

Чтобы ответить на все свои вопросы авторы документального цикла отправились в путешествие по сегодняшней России, где нашли «удивительных людей, которые своей жизнью и работой показывают, как могла бы жить Россия будущего».

«Потребитель не может познать себя творцом»

В первой серии — «Экономика заботы» — авторы предлагают альтернативу современной экономике потребления, которая «разрушает планету и самого человека, стирая любые традиционные идентичности и заменяя их на одну — на идентичность потребителя».

«Забудь о своей культуре, о национальной и половой принадлежности. Все можно сменить, потребить. Глобалистский мир говорит нам: чем больше универсальных потребителей на планете — тем лучше, ведь потребление — это основа роста экономики, благосостояния, роста ВВП. Нам это не нравится. Мы хотим это изменить», — говорят авторы.

По их мнению, уже сегодня в России проявляются образы будущей экономики — так называемой экономики заботы, в основе которой лежат принципы творческой и деятельной гармонизации окружающего мира, а также рост социального и человеческого капитала.

«Человек рождается творцом. Потребитель не может познать себя творцом. Потребитель — это человек, который потребляет то, что создано. И если ты себя относишь к потребителям, ты очень далеко от творца», — считает героиня первой серии Оксана Осинина, которая организовала в Крыму проект «Живые дома».

Вместе с сотней своих соратников она вскладчину покупает заброшенные дома в деревнях полуострова, после чего восстанавливает их. Каждый из компаньонов может свободно приехать и пожить в любой из домов. По словам Оксаны, заняться этим ее подтолкнул вопрос сохранения старинных зданий и их идентичности.

Зачем современному человеку семья

Герои второго эпизода — семья Марии и Александра Поповых, в которой девять детей. Они биологи, переехали из Москвы в собственный дом на берегу Волги под Угличем и завели там ферму. Детей родители перевели на домашнее обучение, а сами преподают онлайн.

Мы как-то, еще в Москве, пришли к директору нашей школы. Обсуждаем правила семейной и школьной жизни, и директор говорит: "А семья у нас по выходным". Она очень так точно сформулировала вот эту современную городскую жизнь. Тут мы окончательно поняли, что пора менять нашу жизнь Мария Попова

По мнению другого героя серии, художника и учителя Богдана Мамонова, который воспитывает семерых детей, семья — это внутреннее духовное пространство, в котором «отец — это внешняя форма, то, что это пространство описывает, а мать — это то, что находится внутри этого пространства, то, что создает атмосферу, то, что отвечает за внутренний мир».

В этой серии авторы приходят к выводу, что мерилом успеха должна стать не эффективная карьера в корпорации, а творческая самореализация в семье.

Экошовинизм против природы

Темой третьего эпизода стала забота об экологии. Впрочем, авторы сразу оговариваются, что не подразумевают под этим защиту окружающей среды исключительно от человека — это явление, по их словам, в наиболее развитой форме уже достигло масштабов экошоинизма, когда каждый должен сидеть в своей квартире и, в лучшем случае, по выходным гулять по деревянным настилам «экотроп» ближайшего лесопарка.

Мы в нашей России 2062 считаем, что все должно быть иначе. Человек должен быть активным сотворцом реальности. И в экологическом смысле совершенно так же. Человек — активный участник устойчивой и сбалансированной экосистемы. Мы должны научиться жить в творческом согласии с природой цитата из проекта «Россия 2062»

В пример они привели своего героя Сергея Сидоренко, который основал экокемпинг на заброшенных землях на берегу Черного моря в западном Крыму, положив в основу принцип активного взаимодействия с природой.

За несколько лет Сергей положил начало новому лесу и новой жизни забытой и умирающей природы. «Сергей для нас как раз пример человека будущего — который активно и гармонично преобразовывает окружающую среду к лучшему», — отметили создатели фильма.

Он специально выбрал для своего небольшого семейного бизнеса такое место, где не было пресной воды. Когда-то там росли леса, которые за тысячи лет антропогенного воздействия исчезли, а сама местность постепенно превращалась в пустыни. Теперь Сергей пытается исправить это.

Новейшие русские

Героями четвертого эпизода стали иностранцы — молодая семья из Дании, американец, француз, супружеская пара из США и швейцарец. Всех их объединяет то, что в какой-то момент они бросили все и переехали в Россию, причем не в столичные города, а в провинцию.

Для меня лучше и комфортнее в России, чем в Швейцарии. Мне нравится вот эта открытость людей, гостеприимство. Русские больше отрыты, а в Швейцарии [люди] немножко больше закрыты. Сложно новые контакты найти Вениамин Форстер выходец из Швейцарии

Швейцарец, ставший россиянином и сменивший имя с Бениамин на Вениамин, говорит это по-русски.

Сейчас переезд в Россию таких как он иностранцев из западных стран выглядит необычно. Однако в последние годы мир переживает сильнейшую ценностную перестройку, из-за которой многим жителями Европы, США и других государств становится дома неуютно, считают авторы проекта. При этом Россия может предложить им свои культурные и ценностные ориентиры. «По сути, это и есть тот многонациональный и многосложный, но единый русский мир, который мы видим в будущем», — подчеркивают они.

Задача для Илона Маска

Еще один эпизод посвящен русскому Крайнему Северу. Авторы задались вопросом, почему человечество с подачи американского бизнесмена Илона Маска всерьез обсуждает возможность колонизации Марса, признавая, что дело это нелегкое, при том что Арктика гораздо ближе и доступнее соседней планеты. Тем не менее, считается, что жить за полярным кругом трудно и не нужно.

Однако такую точку зрения разделяют далеко не все. Создатели фильма отправились в гости к семье Кореевых и другим новым жителям русской Арктики, которые переехали на Крайний Север, потому что влюбились в красоту этих территорий, и заодно нашли здесь работу своей мечты.

«Самое любимое мое место как раз здесь […] Гора Лисья буквально тут поблизости с нами. Самое интересное тут Канентъявр. Здесь всегда комфортно, мы здесь и в дождь гуляем, и в хорошую погоду, и в плохую. Здесь можно душу отвести. И очень нравится гулять в Ловозерских тундрах, там какая-то атмосфера, чувствуешь себя, будто гуляешь на другой планете», — рассказала кузнец-оружейник и основатель семейного туристического бизнеса Юлия Кореева.

Это как раз тот самый Марс, до которого не надо лететь Юлия Кореева

Просто и с самоиронией обустроить Россию

Как рассказал один из создателей проекта «Россия 2062», учредитель АНО «Большая Земля» Борис Акимов, создатели сериала вместе с его героями пишут своего рода манифест России будущего, России 2062 года, и каждый эпизод сериала — это новый тезис манифеста.

«Просто и с самоиронией мы постараемся говорить на очень серьезную тему: как нам обустроить Россию?» — отметил он.

Акимов добавил, что, по его мнению, обычному человеку необходимо прежде всего ощущение счастья через самореализацию, которое на самом деле мало связано с постоянным преумножением материального благосостояния.

Когда ты начинаешь счастье и самореализацию мерить через преумножение ВВП и капитала, оказывается, что это просто вещи из разных вселенных, совершенно не связанные друг с другом цитата из проекта «Россия 2062»

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Всего цикле «Россия 2062» восемь серий. Все они, а также их короткие версии, доступны в группе во «Вконтакте». Кроме того, у проекта есть свой сайт.

Как отмечается в описании, «Россия 2062» — «это социокультурная утопия, интеллектуальная платформа, штаб вольной мысли», цель которого — создать модель позитивного и привлекательного русского будущего, стратегию и тактику достижения этого будущего.