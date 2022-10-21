Валюты «недружественных» стран начали автоматически переводить в рубли

Брокер «Атон» предупредил об автоматической конвертации «недружественной» валюты в рубли

Брокерская компания «Атон» с 31 октября начнет принудительно переводить валюты «недружественных» стран, находящиеся на счетах своих клиентов, в рубли. Об этом брокер сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Под конвертацию попадут суммы до 20 тысяч долларов. Компания отмечает, что комиссия за автоматический перевод валюты в рубли взиматься не будет. Мера призвана «помочь клиентам избавиться от небольших валютных остатков и не переплачивать при этом комиссию за хранение и обмен валюты». Для отказа от автоматической конвертации клиентам компании нужно до 31 октября «связаться с персональным финансовым консультантом или позвонить по телефону горячей линии».

Брокер также предупредил клиентов о повышении комиссии за хранение таких валют, как доллар, евро, фунты и франки, до 12 процентов. Вместе с тем брокер изменит комиссии за «конвертацию и ввод/вывод всей доступной иностранной валюты». В зависимости от тарифного плана комиссия составит от пяти тысяч рублей. Компания объяснила решение тем, что «риски блокировки иностранной валюты продолжают расти».

При этом ряд других брокеров начали пересматривать тарифы за хранение «недружественных» валют на брокерских счетах клиентов в сторону смягчения. Полностью отменят комиссию на остатки в евро и долларах, размещенных на брокерских счетах, «Газпромбанк Инвестиции». Также значительно смягчили условия хранения валюты на счетах «БКС Мир инвестиций» и «Финам».