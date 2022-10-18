Для россиян начали смягчать условия хранения валюты на счетах

РБК: российские брокеры начали смягчать условия хранения валюты на счетах

Некоторые российские брокеры начали пересматривать тарифы за хранение «недружественных» валют — евро, долларов и фунтов стерлингов — на брокерских счетах клиентов-физлиц в сторону смягчения, пишет РБК.

Полностью отменят комиссию на остатки в евро и долларах, размещенных на брокерских счетах, «Газпромбанк Инвестиции». Еще два брокера значительно смягчили условия хранения валюты на счетах. Так, «БКС Мир инвестиций» поднял лимит валютных остатков на брокерских счетах, не облагающийся комиссией, с одной до 10 тысяч долларов (для долларов, евро и фунтов стерлингов). Лимит бесплатного хранения повысил и «Финам» — с одной до пяти тысяч условных единиц.

Ранее сообщалось, что многие российские брокеры готовы выкупить заблокированное активы своих клиентов. «На практике многие брокеры готовы выкупить у своих клиентов заблокированные ценные бумаги и делают это, однако с учетом высокой неопределенности в сроках их разблокировки — с большим дисконтом», — пояснил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

В начале июня активы российских инвесторов были массово заблокированы, поскольку под европейские санкции попал Национальный расчетный депозитарий (НРД).