У россиян захотели выкупить заблокированные активы

РБК: брокеры готовы выкупить заблокированное активы россиян

Многие российские брокеры готовы выкупить заблокированное активы своих клиентов, заявил РБК президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

«На практике многие брокеры готовы выкупить у своих клиентов заблокированные ценные бумаги и делают это, однако с учетом высокой неопределенности в сроках их разблокировки — с большим дисконтом», — отметил он. Тимофеев добавил также, что ему трудно советовать, следует ли инвесторам ожидать разблокировку или продать активы брокеру с потерями. Это решение должно зависеть от финансовой ситуации, добавил президент НАУФОР.

Ранее сообщалось, что брокер «Тинькофф Инвестиции» выкупил заблокированные из-за санкций зарубежные ценные бумаги россиян. Это помогло высвободить средства на сумму 550 миллионов рублей, которые принадлежат 450 тысячам инвесторов.

«Активы были выкуплены из фонда по рыночным ценам на дату сделки, что исключает негативное влияние на стоимость чистых активов фонда», — сообщили в банке. В начале июня активы российских инвесторов были массово заблокированы, поскольку под европейские санкции попал Национальный расчетный депозитарий (НРД).