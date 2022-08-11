Полумиллиардные средства клиентов «Тинькофф» высвободили из-под блокировки

«Тинькофф» высвободил заблокированные активы более 450 тыс. клиентов на сумму ₽550 млн

Брокер «Тинькофф Инвестиции» выкупил заблокированные из-за санкций зарубежные ценные бумаги россиян — действие организации помогло высвободить средства на сумму 550 миллионов рублей, которые принадлежат 450 тысячам инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба «Тинькофф».

Для размораживания активов своих клиентов «Тинькофф» направил более полумиллиарда рублей на выкуп заблокированных бумаг в биржевом фонде «Тинькофф вечный портфель USD». В его составе ценных бумаг оказалось около 12 процентов от стоимости чистых активов фонда. «Активы были выкуплены из фонда по рыночным ценам на дату сделки, что исключает негативное влияние на стоимость чистых активов фонда. На полученные взамен денежные средства фонд приобрел аналогичные бумаги согласно своей инвестиционной декларации», — сообщается в пресс-релизе.

Сделка также поспособствовала возобновлению торговли биржевым фондом TUSD на Мосбирже. Теперь у инвесторов появился доступ к замороженным ранее средствам. Кроме того, действия брокера восстановили работу Инвесткопилки — специального счета, помогающего держателю карты откладывать деньги, которые автоматически инвестируются в биржевые фонды «Тинькофф» — в долларах. Так, клиентам доступны накопления в рублях, долларах и евро.

В начале июня активы российских инвесторов были массово заблокированы, поскольку под европейские санкции попал Национальный расчетный депозитарий (НРД). Он является главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, имеющим доступ к мировой финансовой системе. Введение мер в отношении НРД, который уже находился под ограничениями со стороны международных депозитариев Euroclear и Clearstream, также повлекло за собой заморозку полагающихся инвесторам выплат — дивидендов и купонов.