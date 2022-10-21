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10:46, 21 октября 2022Силовые структуры

За совершенное в России заказное убийство осуждены трое граждан Азербайджана

В Азербайджане суд вынес приговор организатору и пособникам заказного убийства в России

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Азербайджане суд вынес приговор организатору и двум пособникам заказного убийства, совершенного на территории России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Трое граждан Азербайджана осуждены на сроки от 15 до 16,5 года лишения свободы.

По данным следствия, утром 31 января 2019 года на обочине автодороги у производственной базы в Архангельской области было обнаружено тело 26-летнего уроженца Азербайджана с огнестрельными ранениями. Погибший работал у родственника на базе, занимаясь обработкой древесины. Его убийство заказал соотечественник. Организатор преступления нашел в Воронежской области киллера, согласившегося за 15 тысяч долларов исполнить заказ. Он получил от сообщника информацию о передвижениях жертвы, купил машину и пистолет с глушителем и патронами.

В ночь на 31 января 2019 года киллер выманил с базы работника и застрелил. Он был задержан и осужден вместе с организатором в мае 2020 года Архангельским областным судом на 15 лет лишения свободы.

Еще троих участников преступления нашли в Азербайджане и туда СКР передал материалы дела для их привлечения к уголовной ответственности.

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Любовь Ширижик
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