Студент спас друга от смерти в пасти медведя

KSL-TV: медведь гризли напал на студентов, отправившихся на поиски оленьих рогов

Студент колледжа по борьбе спас друга, Брэди Лоури, от смерти в пасти разъяренного медведя гризли. Об этом сообщает KSL-TV.

Инцидент произошел в субботу, 15 октября, в американском штате Вайоминг, когда четверо товарищей по команде отправились на поиски оленьих рогов. Когда стемнело, двое студентов пошли в сторону машины, а Лоури и его друг Кенделл Каммингс задержались буквально на несколько минут. «Я увидел повсюду медвежьи фекалии, посмотрел на Каммингса и сказал: "Здесь медведь гризли"», — вспоминает Лоури.

В этот момент из леса вышел медведь. Он напал на Лоури, вцепился в его руку и сломал ее. Каммингс подбежал к медведю и начал кричать на него, пытаясь привлечь внимание. Животное продолжало терзать Лоури, и тогда молодой человек ударил его ногой и схватил за шерсть, оттаскивая назад. Каммингсу удалось спасти друга, но разъяренный медведь погнался за ним.

По словам студента, животное вцепилось в его голову и искусало его, после чего «по какой-то причине» отпустило и скрылось в лесу. Каммингс получил глубокие рваные раны на голове и теле. Истекая кровью, он попытался найти своих друзей, которые в этот момент уже узнали о произошедшем от прибежавшего к ним Лоури и вызвали службу спасения.

Спустя некоторое время к студентам прибыли спасатели. Каммингс и Лоури были доставлены в больницу. Отец Лоури, Даллас, сказал, что навсегда благодарен Каммингсу за спасение его сына. «Это была командная работа. Мы любим друг друга. И поэтому мы будем лучшими друзьями до конца наших дней», — заявил журналистам Лоури.

Ранее сообщалось, что на чайной плантации в Индии женщина пережила нападение медведя-губача, считающегося самым опасным в мире. Это произошло около пяти часов утра, когда работница плантации Сабитха Кумари пошла в находившийся на улице общественный туалет.

