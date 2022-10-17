Женщина пошла в туалет и пережила нападение самого опасного медведя в мире

The Hindu: медведь-губач набросился на работницу плантации, которая утром пошла в туалет

На чайной плантации в индийском штате Тамилнад женщина пережила нападение медведя-губача, считающегося самым опасным в мире. Об этом сообщает The Hindu.

Нападение произошло около пяти часов утра, когда работница плантации Сабитха Кумари, пошла в находившийся на улице общественный туалет. Именно в этот момент на нее набросился губач.

Кумари начала звать на помощь. К тому времени, когда подоспели люди, медведь успел скрыться в кустах. В результате нападения хищника женщина получила травмы обеих рук.

Пострадавшую доставили в больницу в Валпараи и оказали ей первую помощь. Позже ее перевели в окружную больницу в городе Поллачи.

Представитель лесничества Тигрового заповедника Аанаимлай приехал к пострадавшей в больницу и передал ей компенсацию в размере пяти тысяч рупий (3,7 тысячи рублей).

Сотрудники лесной службы установили на территории плантации четыре фотоловушки, чтобы отслеживать перемещения хищника.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Их высота в холке может достигать 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры, считаются одними из самых опасных медведей в мире. За последние 20 лет в результате нападения губачей погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.

Ранее сообщалось, что медведь-губач на чайной плантации в индийском талуке Валпараи, штат Тамилнад, напал на мужчину, собиравшего чайные листья, и причинил ему травмы.