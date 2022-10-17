Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:15, 17 октября 2022Из жизни

Женщина пошла в туалет и пережила нападение самого опасного медведя в мире

The Hindu: медведь-губач набросился на работницу плантации, которая утром пошла в туалет

Фото: Jurgen & Christine Sohns / FLPA / Globallookpress.com

На чайной плантации в индийском штате Тамилнад женщина пережила нападение медведя-губача, считающегося самым опасным в мире. Об этом сообщает The Hindu.

Нападение произошло около пяти часов утра, когда работница плантации Сабитха Кумари, пошла в находившийся на улице общественный туалет. Именно в этот момент на нее набросился губач.

Кумари начала звать на помощь. К тому времени, когда подоспели люди, медведь успел скрыться в кустах. В результате нападения хищника женщина получила травмы обеих рук.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Пострадавшую доставили в больницу в Валпараи и оказали ей первую помощь. Позже ее перевели в окружную больницу в городе Поллачи.

Представитель лесничества Тигрового заповедника Аанаимлай приехал к пострадавшей в больницу и передал ей компенсацию в размере пяти тысяч рупий (3,7 тысячи рублей).

Сотрудники лесной службы установили на территории плантации четыре фотоловушки, чтобы отслеживать перемещения хищника.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Их высота в холке может достигать 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры, считаются одними из самых опасных медведей в мире. За последние 20 лет в результате нападения губачей погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.

Ранее сообщалось, что медведь-губач на чайной плантации в индийском талуке Валпараи, штат Тамилнад, напал на мужчину, собиравшего чайные листья, и причинил ему травмы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Число погибших в результате крушения истребителя Су-34 в Ейске увеличилось
На Украине назвали число населенных пунктов без электричества
Психолог назвала причины постоянных воспоминаний об экс-партнере
В Ейске эвакуируют жителей соседних с местом падения самолета домов
МВД России задержало группу провокаторов за вымогательства на улицах
Власти Таиланда захотели избавиться от неплатежеспособных туристов-зимовщиков
В России недосчитались нового жилья
Пожар охватил все девять этажей жилого дома в Ейске после крушения Су-34
Подача газа из России в Армению остановлена
В России снизились продажи автомобилей с пробегом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.