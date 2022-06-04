Самый опасный медведь в мире напал на гастарбайтера и ранил его

The Hindu: медведь-губач напал на работника чайной плантации и нанес ему травмы

Медведь-губач на чайной плантации в индийском талуке Валпараи, штат Тамилнад, напал на гастарбайтера и нанес ему травмы. Об этом сообщает The Hindu.

23-летний работник Мута Мурму получил травмы в результате нападения медведя-губача, который считается самым опасным медведем в мире. По данным спасателей, животное напало на мужчину и ранило его, когда он собирал чайные листья. Нападение произошло так быстро, что другие рабочие не успели прийти на помощь к пострадавшему.

После встречи с медведем у мужчины остались раны под правым глазом, на затылке и руках.

Гастарбайтера доставили в местную больницу, где ему оказали первую помощь. После этого его перевели в больницу города Поллачи. Состояние Мурму оценивается как стабильное.

Местные власти заявили, что отслеживают перемещения медведя.

Ранее сообщалось, что мальчик в индийской местности Шолаяре вблизи талука Вальпараи в национальном парке Индиры Ганди (Анамалайский тигровый заповедник) пошел в туалет и пережил нападение самого опасного медведя в мире. Было темно, и мальчик не заметил дикое животное, которое пряталось в зарослях.