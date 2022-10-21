Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:10, 21 октября 2022Ценности

Кайли Дженнер высмеяли в сети за нелепый фотошоп рекламного снимка в купальнике

Кайли Дженнер высмеяли в сети за непропорциональную фигуру на фото в купальнике
Кайли Дженнер

Кайли Дженнер. Фото: @KylieJenner

Американская бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в откровенном образе ради рекламы напитков GLOW и стала объектом насмешек в сети. Снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Предпринимательница опубликовала фото, на котором она позирует рядом с бутылкой напитка указанной марки в бассейне собственного дома. Девушка запечатлена с распущенными волосами в купальнике черного цвета. При этом видно, что на ее лице отсутсвует макияж.

Пользователи сети обратили внимание на непропорциональную фигуру телезвезды и высмеяли ее за нелепый фотошоп снимка в комментариях. «Тело Кайли выглядит вытянутым — думаю, это ошибка ретуши», «Рука на втором фото выглядит слишком странно», «Очевидный фотошоп-фейл», «Что-то странное», — высказывались фанаты.

В марте Ким Кардашьян также раскритиковали в сети за нелепый фотошоп на снимке с бывшим возлюбленным Питом Дэвидсоном. Поклонники обратили внимание на отличие фотографий, которые Кардашьян опубликовала в Instagram и Twitter, и высмеяли ее за нелепую ретушь. Фанаты заметили, что звезда реалити-шоу изменила цвет ковра, избавившись от геометрического орнамента на полу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Маск оценил шутку Медведева про отставку Трасс
Кадыров рассказал о неудачной попытке прорыва ВСУ
В ДНР и ЛНР вернулись 14 освобожденных после обмена с Украиной бойцов
Раскрыта история ставшего главврачом столичной клиники сельского фельдшера
Венгрия добилась исключения из возможного потолка цен на газ
Стало известно о взрывах в Запорожье
Москалькова отреагировала на задержание россиян за рубежом по запросу США
Кайли Дженнер высмеяли в сети за нелепый фотошоп рекламного снимка в купальнике
Заявления Маска по Украине вызвали беспокойство в Белом доме
Гол и две передачи Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.