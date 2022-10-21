Кайли Дженнер высмеяли в сети за нелепый фотошоп рекламного снимка в купальнике

Кайли Дженнер высмеяли в сети за непропорциональную фигуру на фото в купальнике

Американская бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в откровенном образе ради рекламы напитков GLOW и стала объектом насмешек в сети. Снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Предпринимательница опубликовала фото, на котором она позирует рядом с бутылкой напитка указанной марки в бассейне собственного дома. Девушка запечатлена с распущенными волосами в купальнике черного цвета. При этом видно, что на ее лице отсутсвует макияж.

Пользователи сети обратили внимание на непропорциональную фигуру телезвезды и высмеяли ее за нелепый фотошоп снимка в комментариях. «Тело Кайли выглядит вытянутым — думаю, это ошибка ретуши», «Рука на втором фото выглядит слишком странно», «Очевидный фотошоп-фейл», «Что-то странное», — высказывались фанаты.

В марте Ким Кардашьян также раскритиковали в сети за нелепый фотошоп на снимке с бывшим возлюбленным Питом Дэвидсоном. Поклонники обратили внимание на отличие фотографий, которые Кардашьян опубликовала в Instagram и Twitter, и высмеяли ее за нелепую ретушь. Фанаты заметили, что звезда реалити-шоу изменила цвет ковра, избавившись от геометрического орнамента на полу.