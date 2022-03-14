Ким Кардашьян высмеяли в сети за нелепый фотошоп на снимке с новым возлюбленным

Ким Кардашьян изменила цвет ковра на снимке с Питом Дэвидсоном и развеселила поклонников

Нелепый фотошоп на новом снимке американской телезвезды и бизнесвумен Ким Кардашьян развеселил ее поклонников. На посты, появившиеся в Twitter, обратили внимание в Page Six.

Знаменитость впервые поделилась кадром с возлюбленным, актером и комиком Питом Дэвидсоном, на своей странице в Instagram. Пару запечатлели лежащей на полу в коридоре отеля, название которого не раскрывается. Помимо этого, предпринимательница разместила селфи с Дэвидсоном. Всего серия снимков набрала более шести миллионов лайков.

Пользователи сети обратили внимание на отличие фотографий, которые Кардашьян опубликовала в Instagram и Twitter, и высмеяли ее за нелепую ретушь. Фанаты заметили, что звезда реалити-шоу изменила цвет ковра, избавившись от геометрического орнамента на полу.

«Ким стала настолько зависимой от ретуши, что поменяла ковер. Какой же бред», «Ким, ты меня пугаешь, это действительно странно», «Слишком много усилий, чтобы позлить бывшего мужа», «Ким как всегда удалось меня рассмешить», «Серьезно? Ты фотошопишь ковер?» — шутили юзеры.

В феврале 2021 года предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом, а в ноябре стало известно, что она начала встречаться со звездой шоу Saturday Night Live Питом Дэвидсоном. Их заметили держащимися за руки в парке развлечений в штате Южная Каролина. Актер также сводил знаменитость на ужин в один из ресторанов Стейтен-Айленда.