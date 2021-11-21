Новый роман Ким Кардашьян со звездой SNL официально подтвердили

Слухи о новом романе звезды шоу Saturday Night Live (SNL), американского актера Пита Дэвидсона и бывшей супруги рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян официально подтвердились. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник.

Материалы по теме Наколи мне купола Мертвый отец, дурь в голове и миллион плохих татуировок в главной комедии месяца Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся Самая звездная пара планеты в ссоре из-за нервных срывов мечтавшего о президентстве рэпера

Первые сообщения о том, что пара находится в любовных отношениях, появились в конце октября. Дэвидсона и Кардашьян заметили держащимися за руки в парке развлечений в штате Южная Каролина. Ранее Кардашьян появилась в скетче SNL, в котором целовалась с Дэвидсоном. Актер также сводил знаменитость на ужин в один из ресторанов Стейтен-Айленда.

В апреле стало известно о романе Дэвидсона со звездой сериала Netflix «Бриджертоны» Фиби Дайневор. Артист, также известный по главной роли в комедии «Король Стейтен-Айленда», ранее находился в романтических отношениях с американской поп-певицей Арианой Гранде. Пара встречалась с мая по октябрь 2018 года.

Кардашьян подала на развод с Уэстом в феврале после семи лет брака. Позже стало известно, что рэпер изменял жене с популярной певицей, имя которой не называется.