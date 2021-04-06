Стало известно о романе Пита Дэвидсона и звезды «Бриджертонов»

Звезда сериала Netflix «Бриджертоны» Фиби Дайневор и актер телешоу Saturday Night Live (SNL) Пит Дэвидсон находятся в любовных отношениях. О романе стало известно газете New York Post благодаря источнику из окружения артистов.

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Собеседник журналистов подчеркнул, что 27-летний Дэвидсон и 25-летняя Дайневор не рассматривают эти отношения как что-то серьезное, поскольку актер занимается съемками выпусков SNL в Нью-Йорке, в то время как артистка планирует оставаться в Великобритании до конца года, работая над вторым сезоном «Бриджертонов».

«Тем не менее Питу она, судя по всему, определенно нравится, раз уж он летает в маленькие английские деревеньки, чтобы побыть с ней на съемочной площадке», — подчеркнул источник.

Пит Дэвидсон, также известный по главной роли в комедии «Король Стейтен-Айленда», ранее находился в романтических отношениях с американской поп-певицей Арианой Гранде. Пара встречалась с мая по октябрь 2018 года.