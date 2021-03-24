Звезды «Бриджертонов» сыграют в продолжении «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix рассказал об актерах, которые присоединятся к съемкам продолжения фэнтези-сериала «Ведьмак». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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В частности, роль Дийкстры сыграет британский актер Грэм Мактавиш, известный по участию в трилогии Питера Джексона «Хоббит». В персонажей Риенса и Нэннеке перевоплотятся звезды «Бриджертонов» Крис Фултон и Аджоа Андох. Также в съемках нового сезона «Ведьмака» примут участие такие артисты, как Лиз Карр, Кэсси Клер, Саймон Кэллоу и Кевин Дойл. К своим привычным образам вернутся Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрейя Аллан.

Ранее сериал «Бриджертоны» назвали самым популярным шоу от Netflix. Он побил рекорд, ранее принадлежавший экранизации фэнтези-книг Анджея Сапковского «Ведьмак».