Звезда самого популярного шоу на Netflix рассказала о съемках секс-сцен

Звезда телесериала «Бриджертоны» Фиби Дайневор рассказала о съемках секс-сцен. Интервью с ней опубликовало издание Glamour.

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Актриса самого популярного шоу на Netflix призналась, что обычно чувствует себя уязвимо во время работы над подобными эпизодами, а момент, в котором ее героиня мастурбирует, был для нее самым сложным. «Инструкции очень подробно все описывают: ты должна изобразить оргазм. Такое сложно репетировать, поэтому ты и не репетируешь, ты просто делаешь это», — сказала артистка.

По словам Дайневор, с ней и ее коллегами работала координатор по интимным сценам Лиззи Тэлбот. Актриса отметила, что если бы не она, то ей бы пришлось снимать интимные сцены вместе с мужчиной-режиссером, и это было бы неловко. «Я думаю, было бы очень сложно, если бы Лиззи не защищала меня и не заботилась обо мне на съемочной площадке. Никто не хочет, чтобы ему объясняли, как добиться на съемочной площадке оргазма от мужчины», — отметила артистка.

Ранее в четверг стало известно, что сериал «Бриджертоны» установил абсолютный рекорд стриминговой платформы Netflix, за первые 28 дней после премьеры его посмотрели более 82 миллионов зрителей. Проект вошел в десятку лучших во всех странах, где поддерживается сервис Netflix, кроме Японии.