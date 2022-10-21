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14:01, 21 октября 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине на 21 октября

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 21 октября

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 21 октября. Соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте демонстрируются основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Фото: Минобороны России

Минобороны доложило, что на красно-лиманском направлении российские военнослужащие предотвратили очередную попытку украинских солдат форсировать реку Жеребец. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были отброшены. Кроме того, на николаево-криворожском направлении была сорвана попытка проникновения в тыл до 20 диверсионно-разведывательных групп противника.

Также Вооруженные силы России уничтожили более 40 украинских военных, которые пытались атаковать район Времевского выступа на запорожском направлении.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 324 украинских самолета, 162 вертолета, 2302 дронов и 5939 танков.

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Анна Щербакова
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