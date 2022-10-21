США разместили в Европе готовую зайти на Украину десантную дивизию

CBS News: размещенная в Европе десантная дивизия США готова войти на территорию Украины

Размещенная в Европе 101-я легкая десантная дивизия Вооруженных Сил США «Кричащие орлы» готова войти на территорию Украины. Об этом сообщает CBS News.

Командиры подразделения заявили телеканалу, что прибыли для защиты территории НАТО. Однако, уточняют они, «если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу».

