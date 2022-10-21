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18:41, 21 октября 2022Силовые структуры

Оружейный схрон ликвидированных украинских диверсантов в ЛНР попал на видео

РИА Новости опубликовало видео оружейного схрона ликвидированных украинских диверсантов

Российские силовики ликвидировали украинских диверсантов, которые готовили теракты на территории Луганской народной республики (ЛНР), и обнаружили их замаскированный схрон с заминированными подходами. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщает РИА Новости.

Схрон с оружием был размещен в бомбоубежище, подход к которому был заминирован гранатой. На кадрах видно, что внутри хранилось обмундирование, противотанковая управляемая ракета, боеприпасы, дымовые гранаты и медицинские препараты.

Ранее сообщалось о ликвидации украинских диверсантов.

Илона Палей
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