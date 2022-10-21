Силовики ликвидировали в ЛНР готовивших теракты украинских диверсантов

В ЛНР силовики ликвидировали готовивших теракты украинских диверсантов и нашли их схрон

В Луганской народной республике (ЛНР) силовики ликвидировали группу украинских диверсантов, готовивших теракты на объектах инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Также российские бойцы нашли их схрон в бомбоубежище. В нем лежало обмундирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатальонов, противотанковая управляемая ракета (ПТУР), дымовые гранаты, ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7) и боеприпасы.

Отмечается, что вход в бомбоубежище был заминирован.

Ранее сообщалось, что Росгвардия ликвидировала 35 украинских военных и уничтожила технику ВСУ в ЛНР.

