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17:37, 21 октября 2022Силовые структуры

Силовики ликвидировали в ЛНР готовивших теракты украинских диверсантов

В ЛНР силовики ликвидировали готовивших теракты украинских диверсантов и нашли их схрон

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) силовики ликвидировали группу украинских диверсантов, готовивших теракты на объектах инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Также российские бойцы нашли их схрон в бомбоубежище. В нем лежало обмундирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатальонов, противотанковая управляемая ракета (ПТУР), дымовые гранаты, ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7) и боеприпасы.

Отмечается, что вход в бомбоубежище был заминирован.

Ранее сообщалось, что Росгвардия ликвидировала 35 украинских военных и уничтожила технику ВСУ в ЛНР.

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Елизавета Новикова
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