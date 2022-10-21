Росгвардия ликвидировала 35 украинских военных и уничтожила технику ВСУ в ЛНР

Росгвардейцы ликвидировали 35 украинских военнослужащих и бронетанковую технику ВСУ в ЛНР

Росгвардейцы ликвидировали 35 украинских военнослужащих и уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной Республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, за три дня бойцы спецслужбы при проведении воздушной разведки обнаружили 35 военных ВСУ, пункт управления, американскую радиолокационную станцию AN/TRO-36, четыре самоходные артиллерийские установки (САУ), две боевые машины, гаубицу, 16 единиц специальной автомобильной и бронетанковой техники. Росгвардейцы передали координаты найденного для уничтожения артиллерийским подразделениям российской армии.

Кроме того, росгвардейцы совместно с сотрудниками других силовых ведомств задержали 17 пособников ВСУ. Спецназ Росгвардии обнаружил восемь схронов: из них изъяли два автомата Калашникова, девять противотанковых управляемых ракет, 176 реактивных снарядов, 37 гранатометов и более 1300 выстрелов к ним, 3000 артиллерийских снарядов, 146 противотанковых и противопехотных мин, свыше 200 ручных гранат, более 80 тысяч боеприпасов, 78,5 килограмма взрывчатых веществ и экстремистскую литературу.