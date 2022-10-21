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18:39, 21 октября 2022Мир

Иран заявил о поимке двух американских беспилотников в Красном море

Persian News: Иран захватил два американских беспилотника в Красном море

Фото: Courtesy Erik Hildebrandt / Northrop Grumman / Reuters

Власти Ирана обнаружили и поймали два морских беспилотника, предположительно принадлежащих США, в Красном море. Иранские военные обвинили Вашингтон в желании поставить безопасность Исламской Республики под угрозу, пишет Persian News.

84-я боевая группа оперативной разведки Ирана вернулась из 86-дневной миссии в открытых и международных водах, захватив два американских дрона. Местные военные заявили, что американская сторона не соблюла международные законы, и пригрозили, что «решительно отреагируют на любой шаг, который ставит под угрозу безопасность судоходства».

Сообщается, что отряд возглавлял иранский эсминец «Джамаран». Иранская сторона при этом не предоставила доказательств поимки американских беспилотников.

Подобные сообщения звучат на фоне обвинений со стороны Украины, утверждающей, что Тегеран поставляет Москве дроны-камикадзе. Власти Евросоюза расследуют информацию об этих сообщениях, а Россия и Иран отрицают обвинения украинской стороны.

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Елизавета Наумова
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