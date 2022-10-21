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19:49, 21 октября 2022Из жизни

Пенсионерка рассмешила родных и друзей на своих похоронах

Daily Mail: женщина предложила способ оставаться на связи с друзьями после своих похорон

Фото: Gracie Perryman

Жительница Техаса, США, предложила способ оставаться на связи с родными и друзьями после своих похорон и рассмешила пришедших на траурное мероприятие. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что покойная Джо Мари Перриман славилась отменным чувством юмора. После смерти женщины все пришедшие на похороны получили открытки, на которых было наклеено изображение доски для спиритических сеансов и подпись: «Остаемся на связи!» Кроме того, на открытках было фото пенсионерки, на котором она показывала язык и два средних пальца.

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Внучка покойной Грейси Перриман опубликовала фотографию открытки в соцсети. «Я получила это на похоронах бабушки», — сказала внучка. Пост стал вирусным и за первые несколько суток с момента публикации набрал 659 тысяч лайков.

«Скорблю о вашей потере. Это что-то из области легенд! Теперь вы сможете смотреть на эту открытку каждый раз, когда вам будет грустно», — написал один из авторов комментариев. «Это удивительно. Я тоже сделаю такую открытку, когда умру, в честь вашей бабуси! Земля ей пухом», — отметил другой пользователь.

У женщины остались трое детей, семь внуков и три правнука.

Ранее сообщалось, что в графстве Килкенни, Ирландия, скорбящие расхохотались на похоронах, услышав голос из могилы. Во время похорон мужчины из гроба внезапно донесся стук по дереву гроба и голос: «Где, черт побери, я нахожусь? Выпустите меня отсюда! Здесь темно! Это что, священник? Это Шей! Я в ящике! Да не там, а здесь — перед вами! Я умер».

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Алиса Дмитриева
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