Курс фунта обвалился

Курс британского фунта стерлингов снизился на 1 процент

В ходе торгов в пятницу, 21 октября, курс британского фунта обвалился на 1 процент, сведя на нет умеренный рост, который был зафиксирован на фоне отставки премьер-министра Лиз Трасс. На это обратило внимание CNBC.

К середине дня фунт стерлингов торговался на уровне 1,1129 доллара, это самый низкий показатель с 12 октября. Аналитики говорят, что инвесторы, скорее всего, увидят причину отказаться от британских активов на фоне политической нестабильности.

О своей отставке Трасс заявила 20 октября, после этого британская валюта ненадолго пошла в рост. Трасс находилась у власти всего 44 дня, что сделало ее премьерство самым коротким в истории Великобритании.

Сейчас Соединенному Королевству пророчат рекордную инфляцию под 15 процентов. Такой сценарий может стать реальностью, если правительство прекратит субсидирование счетов за электроэнергию для домохозяйств.