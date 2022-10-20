Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила об уходе в отставку

Премьер-министр и глава Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила об уходе в отставку со своего поста. Официальную речь главы правительства Соединенного Королевства транслировал телеканал Sky News.

Политик подтвердила, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

Поэтому я связалась с Его Величеством Королем (Карлом III), чтобы оповестить его, что я ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии Лиз Трасс Премьер-министр Великобритании

Глава правительства упомянула, что будет продолжать выполнять обязанности премьера до тех пор, пока не назовут ее преемника на этой должности. По ее словам, выборы пройдут уже на следующей неделе.

Дорога к провалу

Трасс пробыла в должности всего 44 дня. Ее премьерство стало самым коротким в истории. До этого антирекорд по количеству дней пребывания на посту премьера принадлежал Джорджу Каннингу — он оставался на посту 119 дней.

Отставке главы Консервативной партии предшествовали недели неудач. Так, масштабная реформа, которую кабинет Трасс представил в конце сентября, привела к хаосу на финансовых рынках.

Фунт стерлингов резко обвалился 25 сентября до исторического минимума к доллару. Это заставило Банк Англии вмешиваться в ситуацию на рынке гособлигаций для предотвращения коллапса. Среди последствий реализации плана фигурировало выпадение примерно 45 миллиардов фунтов дохода бюджета Британии в год.

Программы премьера также привели к падению ее рейтинга. По результатам опроса, уровень поддержки политика в обществе за 14-16 октября снизился до 10 процентов, в то время как предыдущий опрос за 11-12 октября показывал, что положительно к Трасс относятся 15 процентов британцев.

80% опрошенных негативно относятся к премьеру

На фоне скандальной налоговой реформы британский министр финансов Квази Квартенг ушел в отставку. А 17 октября новый министр финансов Джереми Хант объявил об отказе от большей части пунктов скандального плана премьера.

Мы пересмотрим почти все налоговые меры, представленные три недели назад, которые не начал рассматривать парламент Джереми Хант министр финансов Великобритании

Глава казначейства принял решение не сокращать корпоративный налог, восстановить максимальную ставку налога на доход, оставить базовую ставку подоходного налога на уровне в 20 процентов до изменения ситуации в экономике. Также министр сказал, что ограничения по тарифам в энергетике будут действовать только до апреля, после чего правительство обратится к иным способам поддержки для уязвимых слоев населения.

19 октября Трасс выступила в Палате общин, признав свои ошибки в предложенном ранее экономическом плане. Она пояснила, что «действовала в национальных интересах, чтобы убедиться, что у страны есть экономическая стабильность» и говорила о готовности и далее принимать трудные решения.

Новые кандидаты

Пока глава Консервативной партии произносила свою речь, британские букмекеры уже составили список основных претендентов на пост премьер-министра. Главным фаворитом гонки стал проигравший Трасс экс-глава Минфина Риши Сунак.

Сразу после него в списке стоит глава палаты общин Пенни Мордант. Лидирующие позиции также занимают глава минобороны Британии Бен Уоллес и экс-глава британского правительства Борис Джонсон.

По словам политического обозревателя газеты The Times Стивена Суинфорда, бывший премьер Британии, ушедший в отставку после скандальных вечеринок во время пандемии коронавируса, уже советуется с доверенными лицами, «но, как говорят, считает, что это вопрос национальных интересов».