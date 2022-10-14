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14:55, 14 октября 2022Экономика

Британского министра финансов отправили в отставку из-за скандальной реформы

«Би-Би-Си»: британский министр финансов Квази Квартенг отправлен в отставку
Квази Квартенг

Квази Квартенг. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Британский министр финансов Квази Квартенг отправлен в отставку на фоне скандальной налоговой реформы, пишет «Би-Би-Си».

Ранее 14 октября он прибыл на встречу с премьером Лиз Трасс. По данным Bloomberg, Квартенг 13 октября был вынужден прервать свой визит в Вашингтон и вернуться на родину.

Он вернулся в Лондон поздно вечером, чтобы продолжить работу над долгосрочным финансовым планом правительства, говорил пресс-секретарь министерства.

Информация об отставке Квартенга появилась на фоне возможного отказа от плана, представленного в конце сентября и предполагавшего сокращение налогов. Идеи нового кабинета премьера Лиз Трасс привели к хаосу на финансовых рынках и снижению курса фунта. В ситуацию на рынке гособлигаций, доходность которых резко выросла, вынужден был вмешиваться Банк Англии.

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Платон Щукин
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