Власти Британии задумались над отказом от скандального плана

Bloomberg: премьер Трасс может отказаться от скандальной налоговой реформы

Британские чиновники обсуждают возможность отказа от плана по снижению части налогов, который вызвал скандал в стране и привел к хаосу на финансовых рынках, пишет Bloomberg.

Окончательное решение пока не принято, обдумываются различные варианты, утверждает источник агентства, знакомый с дискуссией. Ожидается также возвращение в Лондон министра финансов Кваси Квартенга, который посещает мероприятие Международного валютного фонда в Вашингтоне.

Не исключено, что премьер Лиз Трасс может отказаться от своего обещания сохранить текущий уровень корпоративного налога на прибыль и вместо этого поднять его, как исходно и планировала администрация ее предшественника Бориса Джонсона. Прежние руководители планировали поднять ставку с текущих 19 до 25 процентов, и отказ от этого шага стал одним из ключевых мер в плане реформ нового правительства, который был представлен 23 сентября.

Предложенные кабинетом Трасс идеи привели к серьезному снижению фунта, упавшего до исторического минимума к доллару, и заставили Банк Англии вмешиваться в ситуацию на рынке гособлигаций для предотвращения коллапса.

Среди последствий реализации плана фигурировало выпадение примерно 45 миллиардов фунтов дохода бюджета Британии в год. На сообщения СМИ о возможных изменениях в планах властей рынки отреагировали положительно: фунт рос к доллару на 1,8 процента, доходность по 30-летним гособлигациям снизилась.