Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:46, 13 октября 2022Экономика

Власти Британии задумались над отказом от скандального плана

Bloomberg: премьер Трасс может отказаться от скандальной налоговой реформы
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Hannah McKay / Reuters

Британские чиновники обсуждают возможность отказа от плана по снижению части налогов, который вызвал скандал в стране и привел к хаосу на финансовых рынках, пишет Bloomberg.

Окончательное решение пока не принято, обдумываются различные варианты, утверждает источник агентства, знакомый с дискуссией. Ожидается также возвращение в Лондон министра финансов Кваси Квартенга, который посещает мероприятие Международного валютного фонда в Вашингтоне.

Не исключено, что премьер Лиз Трасс может отказаться от своего обещания сохранить текущий уровень корпоративного налога на прибыль и вместо этого поднять его, как исходно и планировала администрация ее предшественника Бориса Джонсона. Прежние руководители планировали поднять ставку с текущих 19 до 25 процентов, и отказ от этого шага стал одним из ключевых мер в плане реформ нового правительства, который был представлен 23 сентября.

Материалы по теме:
Без паники. Нобелевскую премию дали за победу над финансовыми кризисами. Как два ученых и банкир изменили экономику?
Без паники.Нобелевскую премию дали за победу над финансовыми кризисами. Как два ученых и банкир изменили экономику?
11 октября 2022
Фунт лиха. Новый премьер Британии всего за месяц обрушила валюту и экономику страны. Как ей это удалось?
Фунт лиха.Новый премьер Британии всего за месяц обрушила валюту и экономику страны. Как ей это удалось?
10 октября 2022

Предложенные кабинетом Трасс идеи привели к серьезному снижению фунта, упавшего до исторического минимума к доллару, и заставили Банк Англии вмешиваться в ситуацию на рынке гособлигаций для предотвращения коллапса.

Среди последствий реализации плана фигурировало выпадение примерно 45 миллиардов фунтов дохода бюджета Британии в год. На сообщения СМИ о возможных изменениях в планах властей рынки отреагировали положительно: фунт рос к доллару на 1,8 процента, доходность по 30-летним гособлигациям снизилась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Ровенской, Волынской и Львовской областях произошли взрывы
В России допустили возможность продления торгов акциями запрещенной Meta
В Японии слова Зеленского о Курильских островах назвали медвежьей услугой
Блогерша показала способ носить высокие сапоги женщинам с полными ногами
В ДНР заявили о снижении интенсивности обстрелов ВСУ благодаря ответным ударам
В Азербайджане высказались об отношениях с Россией
Во Львовской области сообщили об ударе по военному объекту
Снаряды времен Второй мировой усложнили расследование на «Северных потоках»
В Госдуме подтвердили отсрочку от мобилизации для еще одной категории россиян
Названы возможные сроки реализации проекта газового хаба в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.