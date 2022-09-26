Британская валюта рекордно обвалилась

Курс британского фунта упал до минимума и в нижней точке достиг 1,035 доллара

Фунт стерлингов резко обвалился 25 сентября — это стало самым сильным внутридневным падением с марта 2020 года и в целом абсолютным рекордом за всю историю исчислений. Курс британской валюты к завершению торгов в нижней точке составил 1,035 доллара, свидетельствуют данные площадки Investing. 26 сентября фунт немного отскочил от минимума, достигнув 1,07 доллара на момент написания материала.

Инвесторы опасаются дальнейшего ускорения инфляции и резкого роста государственного долга. Такая реакция последовала за заявлением министра финансов в новом правительстве королевства Кваси Квартенга о дальнейшем снижении налогов в стране, сообщает Bloomberg. Некоторые аналитики призывают Банк Англии предпринять экстренные действия, в частности, регулятор может продолжить агрессивное повышение ключевой ставки.

Стратег Saxo Capital Markets в Сиднее Джессика Амир заявила, что обвал фунта свидетельствует о недоверии рынков к Великобритании. «Фунт находится в шаге от паритета [между фунтом и долларом], и дальше ситуация будет только ухудшаться», — сказала она.

В начале августа Банк Англии повысил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 1,75 процента годовых. Меры по ужесточению денежно-кредитной политики были приняты для борьбы с ростом цен. Регулятор объяснил, что инфляционное давление в Великобритании, как и в Европе в целом, существенно нарастает на фоне роста цен на газ и опасений о возможности дальнейшего сокращения прокачки.

По итогам сентябрьского заседания регулятор поднял ставку еще на 50 базисных пунктов, до 2,25 процента, что стало максимальным значением с 2008 года.