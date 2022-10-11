Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Банк Англии начал «тушить пожар» в финансовой системе

Банк Англии расширил программу скупки облигаций на привязанные к инфляции бумаги

Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Банк Англии объявил о расширении программы скупки облигаций, включив в нее государственные долговые бумаги, привязанные к уровню инфляции, следует из сообщения регулятора.

В период с 11 по 14 октября центробанк намерен направлять на покупки бумаг средства в объеме до пяти миллиардов фунтов в день. Это уже не первое вмешательство регулятора в ситуацию с хаосом на рынке, вызванным презентацией спорной экономической программы нового премьера Великобритании Лиз Трасс. Как отмечает Reuters, Банк Англии вынужден «тушить пожар» в финансовой системе, реагируя на резкую распродажу на рынке.

Материалы по теме:
Без паники. Нобелевскую премию дали за победу над финансовыми кризисами. Как два ученых и банкир изменили экономику?
Без паники.Нобелевскую премию дали за победу над финансовыми кризисами. Как два ученых и банкир изменили экономику?
Сегодня
Фунт лиха. Новый премьер Британии всего за месяц обрушила валюту и экономику страны. Как ей это удалось?
Фунт лиха.Новый премьер Британии всего за месяц обрушила валюту и экономику страны. Как ей это удалось?
10 октября 2022

Объявленная кабмином идея по сокращению налогов привела к росту доходности государственных бондов, из-за чего с проблемами столкнулись пенсионные фонды, выступающие крупным игроком в секторе. Из-за специфики модели хеджирования рисков организаций распродажа бондов вынудила их самих продавать бумаги, чтобы обеспечить себя необходимыми средствами.

В итоге сложившийся порочный круг в период с 28 сентября вынудил Банк Англии закупить бонды на сумму в 65 миллиардов фунтов. Представители пенсионных фондов призывают регулятор продлить программу выкупа облигаций и после 14 октября.

Новый план кабинета Трасс, спровоцировавший проблемы, был представлен 23 сентября. Основная идея мер состоит в радикальном снижении налогов: по оценкам министерства финансов, государственный бюджет потеряет около 45 миллиардов фунтов доходов в год. Помимо хаоса на рынке госдолга, заявления вызвали снижение курса британской валюты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
МИД заявил об отсутствии реакции Нидерландов на нападения на посольство России
Белоруссия предупредила о рассмотрении Западом плана применения ядерного оружия
В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными спецслужбами
В ПСЖ отреагировали на информацию о желании Мбаппе уйти из клуба
В Китае напомнили о плане США по захвату семи стран мира за пять лет
Турецкий отставной генерал объяснил учения НАТО попыткой сплотить членов альянса
В Италии призвали G7 вместе бороться с высокими ценами на газ
Демократам США предрекли поражение на выборах из-за слов Байдена о Путине
Американский экс-разведчик заявил о помощи спецназа США украинским военным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.