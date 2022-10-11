Банк Англии начал «тушить пожар» в финансовой системе

Банк Англии расширил программу скупки облигаций на привязанные к инфляции бумаги

Банк Англии объявил о расширении программы скупки облигаций, включив в нее государственные долговые бумаги, привязанные к уровню инфляции, следует из сообщения регулятора.

В период с 11 по 14 октября центробанк намерен направлять на покупки бумаг средства в объеме до пяти миллиардов фунтов в день. Это уже не первое вмешательство регулятора в ситуацию с хаосом на рынке, вызванным презентацией спорной экономической программы нового премьера Великобритании Лиз Трасс. Как отмечает Reuters, Банк Англии вынужден «тушить пожар» в финансовой системе, реагируя на резкую распродажу на рынке.

Объявленная кабмином идея по сокращению налогов привела к росту доходности государственных бондов, из-за чего с проблемами столкнулись пенсионные фонды, выступающие крупным игроком в секторе. Из-за специфики модели хеджирования рисков организаций распродажа бондов вынудила их самих продавать бумаги, чтобы обеспечить себя необходимыми средствами.

В итоге сложившийся порочный круг в период с 28 сентября вынудил Банк Англии закупить бонды на сумму в 65 миллиардов фунтов. Представители пенсионных фондов призывают регулятор продлить программу выкупа облигаций и после 14 октября.

Новый план кабинета Трасс, спровоцировавший проблемы, был представлен 23 сентября. Основная идея мер состоит в радикальном снижении налогов: по оценкам министерства финансов, государственный бюджет потеряет около 45 миллиардов фунтов доходов в год. Помимо хаоса на рынке госдолга, заявления вызвали снижение курса британской валюты.