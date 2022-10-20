Трасс находилась у власти меньше всех бывших премьеров Британии

Подавшая в отставку Трасс пробыла в должности премьера меньше всего в истории

Действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая объявила об уходе в отставку со своего поста, находилась у власти меньше всех ее предшественников. Об этом пишет The Washington Post.

Трасс находилась у власти 44 дня. До этого антирекорд по количеству дней пребывания на посту премьера принадлежал Джорджу Каннингу — он оставался на посту 119 дней. Он вступил в должность 12 апреля 1827 года и умер 8 августа.

Премьер-министр Великобритании и глава Консервативной партии страны подтвердила свою отставку 20 октября. Трасс признала, что не справляется с обязанностями возложенного на нее мандата премьера, на пост которого ее избрала Консервативная партия.

Глава правительства упомянула, что будет продолжать выполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назван ее преемник на этой должности. По ее словам, выборы пройдут уже на следующей неделе.