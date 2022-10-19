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15:53, 19 октября 2022Мир

Трасс назвала себя бойцом и отказалась уходить в отставку

Премьер Великобритании Трасс признала ошибки в экономике, но отказалась уходить в отставку

Фото: Alberto Pezzali / AP

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила 19 октября в Палате общин (нижней палате британского парламента), признав свои ошибки в предложенном ранее экономическом плане, но отказавшись уходить в отставку. Ее слова приводит Reuters.

«Я боец, а не трус», — заявила Трасс, отвечая на вопрос лидера лейбористской партии Кира Стармера, почему она должна остаться на посту премьера. Глава правительства признала ошибки и что предлагавшиеся планы по восстановлению экономики «зашли слишком далеко». Однако она пояснила, что «действовала в национальных интересах, чтобы убедиться, что у нас есть экономическая стабильность» и заявила о готовности и далее принимать трудные решения.

Позднее пресс-секретарь Трасс подтвердил, что премьер не уйдет в отставку, если проиграет голосование оппозиции.

17 октября новый министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил об отказе от большей части пунктов скандальной налоговой реформы Лиз Трасс. «Мы пересмотрим почти все налоговые меры, представленные три недели назад, которые не начал рассматривать парламент», — пояснил министр.

Ранее парламентарии от консервативной партии Великобритании Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис заявили, что Лиз Трасс должна покинуть свой пост.

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Антон Похиляк
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