Британия объявила об отказе от скандальной реформы

Министр финансов Великобритании объявил об отказе от скандальной налоговой реформы

Новый министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил об отказе от большей части пунктов скандальной налоговой реформы премьера страны Лиз Трасс, вызвавшей серьезные споры, передает Reuters.

«Мы пересмотрим почти все налоговые меры, представленные три недели назад, которые не начал рассматривать парламент», — пояснил министр.

«Вместе с решением не сокращать корпоративный налог и восстановлением максимальной ставки налога на доход меры, которые я анонсирую сегодня, ежегодно будут приносить около 32 миллиардов фунтов», — уточнил Хант. По его словам, базовая ставка подоходного останется на уровне в 20 процентов до изменения ситуации в экономике.

Также министр заявил, что ограничения по тарифам в энергетике будут действовать только до апреля, после чего правительство обратится к иным способам поддержки для уязвимых слоев населения.

Масштабная реформа, которую кабинет Трасс представил в конце сентября, привела к хаосу на финансовых рынках и снижению курса фунта. План был представлен предыдущим министром финансов Квази Квартенгом, который был отправлен в отставку 14 октября, на его место и был назначен Хант. О намерении же правительства отменить спорную реформу СМИ узнали 13 октября.