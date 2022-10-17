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13:55, 17 октября 2022Экономика

Британия объявила об отказе от скандальной реформы

Министр финансов Великобритании объявил об отказе от скандальной налоговой реформы

Фото: Steve Taylor / Globallookpress.com

Новый министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил об отказе от большей части пунктов скандальной налоговой реформы премьера страны Лиз Трасс, вызвавшей серьезные споры, передает Reuters.

«Мы пересмотрим почти все налоговые меры, представленные три недели назад, которые не начал рассматривать парламент», — пояснил министр.

«Вместе с решением не сокращать корпоративный налог и восстановлением максимальной ставки налога на доход меры, которые я анонсирую сегодня, ежегодно будут приносить около 32 миллиардов фунтов», — уточнил Хант. По его словам, базовая ставка подоходного останется на уровне в 20 процентов до изменения ситуации в экономике.

Также министр заявил, что ограничения по тарифам в энергетике будут действовать только до апреля, после чего правительство обратится к иным способам поддержки для уязвимых слоев населения.

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Масштабная реформа, которую кабинет Трасс представил в конце сентября, привела к хаосу на финансовых рынках и снижению курса фунта. План был представлен предыдущим министром финансов Квази Квартенгом, который был отправлен в отставку 14 октября, на его место и был назначен Хант. О намерении же правительства отменить спорную реформу СМИ узнали 13 октября.

Платон Щукин
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