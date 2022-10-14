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17:05, 14 октября 2022Экономика

Министром финансов Великобритании назначили бывшего главу МИД страны

Главой Минфина Великобритании назначили бывшего министра иностранных дел Джереми Ханта

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Вместо Квази Квартенга на должность министра финансов Великобритании вступит бывший глава МИД страны Джереми Хант. Британское правительство подтвердило его назначение в своем аккаунте Twitter.

Предыдущий министр провел на посту 38 дней, 14 октября его отправили в отставку на фоне скандальной налоговой реформы, предполагавшей снижение налогов. Назначение Ханта призвано стабилизировать ситуацию на рынках, пишет Bloomberg. На пост главного секретаря министерства, заместителя Квартенга Криса Филпа, пришел Эдвард Аргар.

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Идеи нового кабинета премьера Лиз Трасс привели к хаосу на финансовых рынках и снижению курса фунта. В ситуацию на рынке гособлигаций, доходность которых резко выросла, вынужден был вмешаться Банк Англии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что накануне увольнения Квартенга британские чиновники обсуждали возможность отказа от плана по снижению части налогов. Bloomberg также не исключил, что премьер страны может отказаться от своего обещания сохранить текущий уровень корпоративного налога на прибыль и вместо этого поднять его, как исходно и планировала администрация ее предшественника Бориса Джонсона. Прежние руководители планировали поднять ставку с текущих 19 до 25 процентов, и отказ от этого шага стал одним из ключевых мер в плане реформ нового правительства, который был представлен 23 сентября.

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Мария Грушко
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