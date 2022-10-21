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16:04, 21 октября 2022Путешествия

В российском аэропорту самолет сбил насмерть дикое животное во время взлета

В аэропорту Казани воздушное судно сбило насмерть зайца на взлетно-посадочной полосе

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В международном аэропорту Казани самолет сбил насмерть зайца на взлетной полосе. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В надзорном ведомстве сообщили, что в российском аэропорту примерно в три часа ночи 21 октября воздушное судно Airbus 321, выполнявшее рейс Казань — Худжанд, сбило насмерть дикое животное при взлете. После этого полет был продолжен в штатном режиме.

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Правоохранители рассказали, что инженер аэродромной службы обнаружил останки животного во время осмотра взлетно-посадочной полосы. Позже она была приведена в надлежащее состояние. Отмечается, что инцидент никак не повлиял на безопасность полета воздушных судов.

Представители транспортной прокуратуры заявили, что проверят обстоятельства происшествия и в случае необходимости примут меры прокурорского реагирования.

Ранее в октябре в самолете авиакомпании SpiceJet, летевшем из индийского штата Гоа, произошло задымление. Члены летного экипажа призвали всех молиться. Пассажиры рейса рассказали, что они задыхались на протяжении примерно получаса.

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Фариза Бацазова
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