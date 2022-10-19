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17:51, 19 октября 2022Путешествия

Находившихся на борту задымленного самолета пассажиров призвали молиться

Пассажиров летевшего из Гоа самолета SpiceJet призвали молиться из-за задымления на борту

В самолете авиакомпании SpiceJet, летевшем из индийского штата Гоа, произошло задымление, и члены экипажа призвали находившихся на борту пассажиров начать молиться. Видеозаписью инцидента поделился британский таблоид The Daily Mail.

На кадрах видно, как густой дым заполняет салон воздушного судна, на борту которого находилось по меньшей мере 86 человек. В итоге пилотам пришлось экстренно посадить задымленный самолет в индийском городе Хайдарабад.

Пассажиры рейса рассказали, что они задыхались на протяжении примерно получаса. «SpiceJet рискует жизнью людей, — заявил один из них. — Мы задыхались в течение 25 минут, а кислородные маски даже не сработали. Против такой халатной авиакомпании должны быть приняты самые строгие меры».

Более того, по данным издания, бортпроводники посоветовали паникующим пассажирам молиться, что вызвало раздражение и агрессию с их стороны. «Члены экипажа сказали нам помолиться богу и за наши семьи — это было унизительно, — сообщил другой пассажир. — Многие из моих попутчиков в ответ на это запаниковали еще сильнее и даже начали кричать».

Также отмечается, что некоторые бортпроводники выхватывали у пассажиров телефоны и заставляли удалить все снятые ими фотографии и видеозаписи инцидента.

Фариза Бацазова
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