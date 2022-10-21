Названа цель появления газового хаба в Турции

Аналитик Юшков: хаб в Турции закроет потребности Европы в газе

В случае реализации проекта с газовым хабом в Турции, страна сможет обеспечить всю Европу российским газом, при этом энергоноситель в таком формате может быть обезличен, что снимет ряд политических вопросов. О цели появления хаба в разговоре с «Лентой.ру» высказался ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Задумка с газовым хабом как раз и состоит в том, чтобы между Европой и Россией появился посредник, — сказал аналитик. — Допускаю, что логика президента России Владимира Путина была в том, что, раз на Западе не дают возможности поставлять российский газ, уничтожают газопроводы, национализируют, как в случае с Польшей, то тогда будет вариант покупки только на границе Европы».

Также, как объяснил Юшков, при таком формате будет меняться право собственности на газ в пункте сдачи-приема газа. Сейчас подобная точка существует на австрийском газовом хабе.

Есть и биржевой вариант, при котором европейские компании будут покупать газ либо у "Газпрома", либо у Турции, как посредника. Может, турецкие компании будут выступать трейдерами: "Газпром" будет продавать им, а они — Европе Игорь Юшков аналитик

«Конечно, такой формат будет менее маржинальным для российской компании, ведь она получила бы больше, продавая газ сразу в Европу, зато это может помочь избавиться от токсичности российского газа. Впрочем, есть и вероятность того, что к таким поставкам все равно будут относиться именно как к российским, даже при посредничестве турецких структур», — допустил собеседник «Ленты.ру».

Аналитик также допустил вероятность обычных биржевых торгов через турецкий хаб, но напомнил о том, что биржевые механизмы не раз критиковал Путин: по его словам, именно спотовый рынок привел к нынешнему энергокризису.

«Так что не исключаю, что будет и какой-то другой, новый способ ценообразования. Вопросов по этому проекту остается много», — заключил Юшков.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с российским лидером Владимиром Путиным о создании газового хаба в республике. По словам Эрдогана, Европа теперь сможет получать российский газ через Турцию.