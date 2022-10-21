Газовый хаб назвали неспособным помочь экономике Турции

Аналитик Юшков: появление хаба в Турции не повлияет на экономику страны

Появление газового хаба в Турции не поможет ей в решении экономического кризиса: турецкие компании смогут получать дополнительные прибыли, но эта отрасль не станет ключевой. Тем не менее страна сможет укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить свой статус. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Конечно, в создании газового хаба для Турции одни плюсы. Она не будет финансировать строительство новых газопроводов, максимум — оплатит какую-то часть на своей территории, все остальное должен будет оплатить "Газпром". Выходит, страна получит новые дополнительные газопроводы, что повысит ее энергетическую безопасность, а также дополнительную прибыль», — сказал аналитик.

Турции, по его словам, был бы выгоден даже статус транзитера: чем больше газа проходит через территорию страны, тем больше она зарабатывает. Также повышается и статус государства в Европе. Торговля на новом хабе поднимает статус и значение Турции для мирового сообщества еще выше: через нее уже идет азербайджанский газ, скоро может пойти иранский. Присоединение к этому списку еще и российских энергоносителей сделает страну полноценным международным посредником.

«Тем не менее на экономике это вряд ли скажется. Если удастся получить статус не просто транзитера, а именно посредника, турецкие компании станут огромными трейдерами российского газа, будут получать дополнительные прибыли, но отрасль не станет ключевой для страны. Это просто допзаработок, который не повлияет на экономику радикально. Кроме того, нужно понимать, что на реализацию проекта газового хаба потребуется три-четыре года», — подчеркнул Юшков.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорился с российским лидером Владимиром Путиным о создании газового хаба в республике. По словам Эрдогана, Европа теперь сможет получать российский газ через Турцию.