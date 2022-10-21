Аналитик рассказал о проблемах на фоне отставки Трасс

Аналитик Лебедев увидел в отставке Трасс скрытые от британцев проблемы с Brexit

Директор по аналитике КРОС и автор Национального индекса тревожностей Андрей Лебедев рассказал, какие проблемы скрывает в себе отставка премьера Великобритании Лиз Трасс. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Лебедев рассказал о проблемах на фоне отставки Трасс и сообщил, что увидел в этом событии трудности с Brexit, скрытые от самих британцев. Уход премьера был ожидаемым, но даже опытным экспертам не удалось спрогнозировать последствия действий Трасс для экономики страны.

Уверенная политика Банка Англии позволила избежать кризиса, готового возникнуть из-зза падения доходов населения и рост цен на электроэнергию. Однако многие проблемы не удается преодолеть со времен Brexit..

«Возможно, сценарий выхода из кризиса есть у лейбористов, которые сейчас со значительным отрывом лидируют в опросах и имеют все шансы прийти к власти, если будут назначены досрочные выборы», — заключил он.