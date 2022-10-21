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09:41, 21 октября 2022Силовые структуры

Пособническая база организатора «Правого сектора» Яроша обнаружена в Мариуполе

МГБ ДНР: пособническая база организатора «Правого сектора» Яроша обнаружена в Мариуполе
Дмитрий Ярош

Дмитрий Ярош. Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Правоохранители нашли в Мариуполе пособническую базу организатора «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Дмитрия Яроша. Об этом сообщил РИА Новости представитель МГБ ДНР Михаил Попов.

По его словам, в ходе оперативно-следственных мероприятий изъята литература экстремистского содержания и нацистская атрибутика. Также силовики получили список членов и пособников «Правого сектора». Оперативники устанавливают их местонахождение.

Ярош был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного генпрокуратурой ДНР по статье 328 УК республики («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности»).

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Любовь Ширижик
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