МГБ ДНР: пособническая база организатора «Правого сектора» Яроша обнаружена в Мариуполе

Правоохранители нашли в Мариуполе пособническую базу организатора «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Дмитрия Яроша. Об этом сообщил РИА Новости представитель МГБ ДНР Михаил Попов.

По его словам, в ходе оперативно-следственных мероприятий изъята литература экстремистского содержания и нацистская атрибутика. Также силовики получили список членов и пособников «Правого сектора». Оперативники устанавливают их местонахождение.

Ярош был объявлен в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного генпрокуратурой ДНР по статье 328 УК республики («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности»).