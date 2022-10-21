Первая леди США рассказала об отношении к выдвижению мужа на второй срок

NBC News: Джилл Байден обладает беспрецедентным влиянием в качестве первой леди США

Супругу американского лидера Джо Байдена Джилл называют одной из ключевых фигур в американской политике, поскольку она обладает беспрецедентным влиянием на мужа. О своем отношении к политике США и возможному выдвижению Байдена на второй срок Джилл рассказала в интервью NBC News.

«Он понимает правительство лучше, чем кто-либо другой», — заявила первая леди Соединенных Штатов. Она также сказала, что ее и ее мужа не остановит очередная «язвительная» кампания или перспектива расследования под руководством республиканцев связей ее семьи, если тем удастся получить контроль над Конгрессом США на промежуточных выборах в ноябре. Кроме того, Джилл выразила полную убежденность в том, что ее сын Хантер не нарушал закон.

Хотя сама Джилл не говорит напрямую о том, что Байден будет выдвигать свою кандидатуру на второй президентский срок, ее старший советник указал, что кампания 2024 года «это то, что полностью поддерживают и Байден, и семья». Джилл Байден, как указано, в частном порядке дала понять демократам, что ее муж действительно баллотируется и что она хочет, чтобы он это сделал.

Немаловажным является и тот факт, что Джилл чаще отправлялась в различные поездки, чем Джо Байден, отмечает NBC. Между делом она переосмысливает роль первой леди, «обладая беспрецедентным влиянием в Белом доме», что показывают интервью более чем с двумя десятками советников предвыборной кампании, чиновников Белого дома и представителей Демократической партии. При этом супруга Байдена сохранила работу в местном колледже в северной Вирджинии.

«Я не думаю, что он принимает какое-либо важное решение, не поговорив с ней и не выслушав ее мнение», — сказал Тед Кауфман, бывший сенатор от штата Делавэр и давнее доверенное лицо Джо Байдена.

4 октября американский лидер заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в ноябре 2024 года. Несмотря на просьбы своих сторонников, до этого момента он воздерживался от прямых заявлений о выдвижении кандидатуры.