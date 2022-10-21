Сын экс-руководителя ЦИБ ФСБ стал кандидатом в заместители главы МЧС

РБК: сын бывшего руководителя ЦИБ ФСБ Герасимова стал кандидатом в замглавы МЧС

Сын экс-руководителя Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Андрея Герасимова Антон стал кандидатом на пост заместителя министра МЧС по цифровой трансформации. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, директор департамента информационных технологий и связи МЧС Сергей Ефименко подал заявку в Министерство цифрового развития на проведение оценки кандидата на должность замглавы МЧС, ответственного за цифровую трансформацию.

В приложении к заявке кандидатом указан Герасимов Антон Андреевич. Оба собеседника издания сообщили, что это сын экс-руководителя ЦИБ ФСБ Андрея Герасимова. Уточняется, что в случае положительной оценки его кандидатуру будут согласовывать в ФСБ и в администрации главы государства.

В 2015 году Герасимова-младшего назначили замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. В декабре 2016 года губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил его почетной грамотой «за высокий профессионализм и большой вклад в социально-экономическое развитие Московской области». Сейчас Антон Герасимов занимает пост генерального директора акционерного общества «Айкумен — информационные бизнес-системы» (входит в группу компаний «Ростелеком»).