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20:12, 21 октября 2022Из жизни

Мужчина сорвал джекпот в лотерею благодаря любимому гонщику

UPI: мужчина выиграл в лотерею благодаря гонщику Дэйлу Эрнхардту

Фото: North Carolina Education Lottery

Житель американского города Линкольнтон, штат Северная Каролина, заявил, что сорвал джекпот в лотерею благодаря любимому гонщику Дэйлу Эрнхардту. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

63-летний Лютер Дауди решил принять участие в лотерее и купил сразу три билета. «Я впервые в жизни играл в эту лотерею. Я выбрал три билета в честь Дэйла Эрнхардта», — сказал мужчина. Он пояснил, что число билетов совпадает с номером гоночного автомобиля Эрнхардта. На следующий день американец проверил свой счет на сайте лотереи и обнаружил, что выиграл. «Я чуть не упал с кресла, когда увидел, сколько я получил», — сказал он. Размер выигрыша составил 231 тысячу долларов (14,1 миллиона рублей).

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На полученные средства американец планирует выплатить ссуду за жилье и помочь соседу, которому нужны деньги. «Теперь, возможно, я смогу выйти на пенсию в конце этого года», — сказал мужчина.

Дэйл Эрнхардт участвует в соревнованиях Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR).

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мэриленд сорвал джекпот в лотерею благодаря сломанному одометру своего старого грузовика. Он планирует потратить выигрыш на оплату счетов.

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Алиса Дмитриева
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