Назначение нового посла Украины в Берлин разочаровало немцев

Die Welt: новый посол Украины в ФРГ Макеев разочаровал недовольных его предшественником

Назначение нового посла Украины в Берлине Алексея Макеева вместо известного своими резкими высказываниями Андрея Мельника разочаровало немцев, недовольных его предшественником. Об этом сообщает Die Welt.

«Украина получила нового посла в Берлине. Алексей Макеев требует немецкое оружие из бомбоубежища, шутит о танках Cheetah и просит своих немецких подписчиков в Twitter подсказать музыку для своего плейлиста. Тому, кого раздражал Мельник, в будущем будет мало радости», — говорится в материале.

Отмечается, что в соцсетях новый глава украинской дипмиссии задает тон, который демонстрирует нежелание посла быть вежливым дипломатом. Его высказывания дают понять, что, как и предшественник, он будет использовать юмор для получения поддержки граждан ФРГ.

В статье говорится, что Макеев не намерен «озвучивать пожелания Киева тихим закулисным голосом». Его назвали «одаренным коммуникатором», напомнив, что он опубликовал почти 24 тысячи твиттов, вдвое больше, чем Мельник.

Бывший посол Украины в Германии известен рядом громких заявлений. В частности, Мельник не единожды критиковал немецкое руководство и назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» за отказ посетить Киев.

