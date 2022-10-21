В России суд арестовал гражданина Украины за содействие терроризму

В Ульяновске суд арестовал гражданина Украины Манько за содействие терроризму и экстремизм

Ленинский районный суд Ульяновска арестовал 25-летнего гражданина Украины Доброслава Манько, обвиняемого в содействии терроризму, экстремизме и реабилитации нацизма. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчина прибыл в Россию вместе с беженцами в марте, но уже 5 апреля Димитровградский горсуд вынес три решения об административном наказании украинца за производство и распространение экстремистских материалов и пропаганду нацистской символики. Он получил 14 суток ареста.

Затем его поместили в центр временного содержания иностранных граждан в поселке Эчкаюн по решению местного суда, который удовлетворил иск МВД о депортации Манько за пределы России на основании того, что он «создает реальную угрозу общественному порядку, правам и законным интересам граждан Российской Федерации».

Украинец просил отменить решение о депортации и помещение его в центр, заявляя, что у него ДЦП и ему требуется постоянный уход со стороны матери.

Позже против него по материалам ФСБ было возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается Следственный комитет России. Манько вменяется три статьи УК РФ о содействии терроризму, экстремизме и реабилитации нацизма. По данным следствия, он публиковал в соцсетях эмблемы украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) и нацбатальона «Айдар» (признан в России экстремистским и также запрещен). Также он постил свои фотографии с татуировкой в виде свастики на груди. При этом Манько пытался вербовать сторонников в экстремистские организации и призывал их нападать на госучреждения и храмы.

На следствии Манько полностью признал свою вину.