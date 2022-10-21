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14:51, 21 октября 2022Моя страна

В Ингушетии на фоне древних башен пройдет высокогорный марафон

В поселке Армхи в Ингушетии 4-5 ноября состоится высокогорный марафон «Джейрах»

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В горном районе Ингушетии 4-5 ноября пройдет Международный высокогорный марафон «Джейрах». Об этом пишет «Интерфакс».

Спортивное мероприятие состоится в горном Джейрахском районе на фоне древних башенных комплексов. Старт забега и стартово-финишный городок расположатся в курортном поселке Армхи. В первый день, 4 ноября, пройдет регистрация участников и старт забега «Ляжгинский водопад» к одноименному водопаду (дистанция 1,6 километра). 5 ноября состоятся забеги на четыре дистанции: четыре, 10, 21,1 и 42 километра к башенному комплексу «Вовнушки», а также забег на 700 метров для детей.

Организаторы марафона ожидают свыше 200 участников из разных регионов страны. Спортсменам обещают «беговую экскурсию в музее под открытым небом» — бежать придется среди отвесных стен Скалистого хребта и множества хорошо сохранившихся памятников средневекового ингушского зодчества.

Ранее в октябре в средневековом склепе на территории башенного комплекса Цори в горах Ингушетии нашли оружие, предметы быта и украшения. По словам специалистов, самым ценным для науки этнографическим материалом стали курхасы — традиционные головные уборы ингушей.

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Дарья Рыбак
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