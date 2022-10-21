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10:12, 21 октября 2022Экономика

Россияне начали экономить на персональных компьютерах

Marvel: продажи ПК за первую половину 2022-го снизились на 20% год к году

Фото: Redd / Unsplash

Россияне начали экономить на персональных компьютерах — реже покупать новые устройства и чаще ремонтировать старые, выяснили «Ведомости». По данным дистрибутора Marvel, за первую половину 2022 года продажи ПК в России снизились на 20,3 процента в годовом выражении, до 1,18 миллиона штук.

Представитель Marvel отметил, что за первые три месяца года продажи ПК сохранялись на прошлогоднем уровне, а в апреле-июне обвалились сразу на 42,5 процента. Больше всего упали продажи американских HP и Dell. Показатели по HP за первые полгода снизились почти вдвое (минус 49 процентов) по сравнению с уровнем того же периода 2021 года, до 80 тысяч устройств. Лидером рынка он назвал китайская Lenovo — она заняла 8 процентов рынка, нарастив продажи на 3 процента, до 95 тысяч штук.

Расширил свое присутствие на рынке на фоне ухода иностранных конкурентов и российский производитель Aquarius — в первом полугодии 2022-го бренд продал на 12 процентов больше устройств (61 тысяч) и занял 5,2 процента процента рынка. Что касается третьего квартала, представитель «Ситилинка» рассказал, что в топ-5 по продажам вошли отечественный IRU, тайваньский Acer, китайская Lenovo и американские HP и Asus.

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В Ozon «Ведомостям» рассказали, что отметили рост спроса на запчасти для ПК с последующей самостоятельной сборкой. В условиях кризиса россияне до последнего стараются использовать имеющуюся технику, а новую приобретают только когда старая приходит в абсолютную негодность, заявил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Аналитики также объяснили спад продаж массовым отъездом из России IT-специалистов — прямых пользователей компьютерной техники. В конце сентября компания Ventra выяснила, что около 31 процента российских айтишников уже переехали в другую страну или планируют релокацию в течение года. РБК со ссылкой на участников рынка писал, что количество уехавших после объявления о частичной мобилизации в России IT-специалистов может в несколько раз превысить показатели весны этого года.

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Софья Ермакова
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