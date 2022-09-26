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Названо количество уехавших из России IT-специалистов

Ventra: шесть процентов IT-специалистов покинули Россию в 2022 году

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Около 31 процента российских IT-специалистов уже переехали в другую страну или планируют релокацию в течение года, такое количество назвала компания Ventra в результате опроса, передает Forbes.

Около шести процентов уже покинули страну в 2022 году, а 25 процентов — планируют сделать это в течение ближайшего года. Еще шесть процентов переехали в другие регионы России, пять процентов уехали за рубеж еще до 2022 года. Большинство айтишников (57 процентов) сказали, что пока не переезжали.

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Среди руководителей 19 процентов заявили, что их компании релоцировали часть или всех своих сотрудников. При этом после объявления частичной мобилизации в России процент эмигрировавших или планирующих сделать это увеличился. Часть из тех, кто уехал, может вернуться, если понятие «IT-специалист» в директиве Минобороны о не попадающих под мобилизацию категориях граждан будет трактоваться широко, выяснили в Ventra.

Кроме того, треть респондентов заявила, что теперь главной задачей в отрасли стало импортозамещение. Также 31 процент руководителей и 21 процентов специалистов сказали, что активнее всего в сфере IT будет развиваться направление информационной безопасности.

Ранее Министерство цифрового развития выступило против предложения главы СПЧ Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации только для IT-специалистов, работающих с военными технологиями. По мнению главы ведомства Максута Шадаева, нужно обеспечить появление отечественных IT-решений «во всех значимых нишах».

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Платон Щукин
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