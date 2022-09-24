Минцифры выступило против отсрочки работающим только в военной сфере

Максут Шадаев выступил против отсрочки только для IT-специалистов по военным технологиям

Министерство цифрового развития РФ выступило против предложения главы СПЧ Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации только для IT-специалистов, работающих с военными технологиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Руководитель Минцифры Максут Шадаев заявил, что в данный момент необходимо обеспечить появление отечественных IT-решений «во всех значимых нишах». «Сложно себе представить реальную безопасность, если мы по-прежнему в отдельных сферах будем зависеть от технологий недружественных нам стран», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Российской Федерации уточнило категории граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию. В частности, речь идет об IT-специалистах, которые задействованы в разработке, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий, обеспечивающих функционирование информационной инфраструктуры.