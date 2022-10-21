Мужчина признался в убийстве возлюбленной «ради ее же блага»

NL Times: мужчина убил ножом возлюбленную ради ее спасения от несуществующих похитителей

Мужчина зарезал подругу в отеле в голландской общине Валкенсвард, провинция Северный Брабант, и заявил, что сделал это ради ее же блага. Как сообщает NL Times, у убийцы был психоз: он был уверен, что девушку преследуют несуществующие похитители.

46-летний Мартьен М. из города Эйндховен убил 33-летнюю возлюбленную Стефани в комнате небольшого частного отеля. В ночь убийства владелица отеля услышала шум и крики в комнате пары. Когда она пошла посмотреть, что происходит, она увидела, как мужчина ранил ножом в шею женщину, в результате чего та скончалась. Затем он напал на владелицу гостиницы.

Вскрытие показало, что мужчина ударил жертву бутылкой по голове, а затем нанес ей десятки ударов ножом, из которых три удара пришлись в область шеи. В суде убийца признался, что на тот момент был уверен, что если бы он не убил Стефани, ее бы похитили, изнасиловали и заставили заниматься проституцией. «У нее была бы очень тяжелая жизнь, и в конце концов, ее бы тоже убили. Я до сих пор так считаю», — заявил мужчина.

Мартьен М. заявил, что страдал от психоза в тот вечер и последующую ночь. В детстве он испытывал чрезвычайное чувство страха, и в возрасте 17 лет он впервые пережил приступ психоза. С тех пор он начал употреблять наркотики и с 24 лет лечился в психиатрическом учреждении. Ему давали специальные препараты, чтобы подавить приступы психоза.

Пять лет назад в психбольнице он познакомился со Стефани. Вскоре пара начала встречаться. Они сбежали из больницы и стали проводить много времени вместе. Они жили в маленьком домике в лесу и, в конце концов, переехали в гостиницу. Тогда мужчина перестал принимать лекарства. «От них я становлюсь сонливым, а ведь на улице я должен был быть очень внимательным, чтобы защитить ее», — объяснил он. В результате к нему вернулся психоз. Ему чудилось, что у дома припаркованы машины, потому что некие «они» приехали за его девушкой.

Чтобы предотвратить это, ему пришлось убить возлюбленную. «Потому что я любил ее. Это похищение было реальностью для меня. Это звучит очень странно, но это так», — подчеркнул голландец.

Брат жертвы должен был выступить в суде, но по дороге к микрофону он набросился на подозреваемого. Сотрудники прокуратуры смогли оттащить его и удалить из зала суда.

В прокуратуре заявили, что из-за того, что в то время мужчина переживал обострение шизофренического расстройства, он не может нести ответственность за убийство. Прокуратура не рекомендовала назначать мужчине тюремный срок, но выступила за его госпитализацию в закрытую психиатрическую клинику с принудительным лечением.

Ранее сообщалось, что в США присяжные признали виновным жителя штата Миссури, который вернулся с турнира по покеру, поссорился с возлюбленной и расстрелял ее и ее семью. Конфликт начался со спора из-за набора Lego, который мужчина купил сыну женщины на Рождество.