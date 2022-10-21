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08:57, 21 октября 2022Экономика

Маск назвал сроки рецессии в США

Предприниматель Маск спрогнозировал рецессию в экономике США до весны 2024 года
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Stephen Lam / Reuters

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск предположил, сколько времени продлится рецессия в экономике США. Ее сроки американский предприниматель назвал в своем Twitter-аккаунте.

«Только предполагаю, но, вероятно, [рецессия продлится] до весны 24-го года», — ответил он на вопрос одного из пользователей социальной сети.

Президент США Джо Байден оценивал возможность рецессии в американской экономике. По его мнению, она возможна, однако глава государства ее не ожидает. «Я не думаю, что будет рецессия. Если да, то это будет очень небольшая рецессия. То есть мы немного сдвинемся вниз, — пояснил он свою позицию.

Ранее генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон предостерег, что рецессия в экономике США может наступить к середине 2023 года. По его мнению, сейчас американская экономика «на самом деле все еще в порядке» и потребители, вероятно, находятся в лучшем состоянии по сравнению с мировым финансовым кризисом 2008 года.

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Марина Совина
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