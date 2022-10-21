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18:40, 21 октября 2022Забота о себе

Врач предупредила об опасности популярных видов маникюра

Врач Жданова: неправильно проведенные процедуры маникюра грозят гепатитом и ВИЧ

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Неправильно проведенные процедуры маникюра и педикюра грозят опасными заболеваниями, в числе которых ВИЧ и гепатит, рассказала врач общей практики Анастасия Жданова. Об опасности популярных видов маникюра она предупредила в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, услуги, оказанные без соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, могут быть крайне опасны, поэтому очень важно тщательно выбирать салон. «Есть риск заражения во время процедуры и после нее бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями, в том числе такими опасными как гепатит В и С, и даже ВИЧ», — предостерегла она.

Заражением грозит, в частности, так называемый «русский маникюр» с обработкой кутикулы, добавила врач. «По мнению дерматологов, кутикулу следует оставить на месте, а не разрезать или отодвигать, потому что она служит для защиты от болезнетворных микроорганизмов. Кожа, которую все неправильно принимают за кутикулу, называется проксимальной складкой эпонихия», — пояснила Жданова.

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Опасность представляют, продолжила она, и накладные ногти и покрытие гель-лаками, поскольку их трудно очищать и под ними скапливается больше патогенов, чем под обычными ногтями. «При этом сами покрытия никакого вреда не наносят, так как питание и кислород ногтевая пластина получает через матрикс (корень ногтя), который находится под кожей. Реально навредить структуре может неправильное и несвоевременное снятие покрытия», — сказала специалист.

Кроме того, непрофессиональное нанесение гель-лака с использованием некачественных материалов грозит термическими или химическими ожогами, отхождением ногтя от ногтевого ложа, заключила врач.

Ранее подолог Анастасия Шапошникова в беседе с «Лентой.ру» назвала ломкость ногтей признаком нехватки определенных микроэлементов и наличия болезней. По ее словам, ногти становятся ломкими при авитаминозе, а также при приеме некоторых лекарств.

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Александра Лисица
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